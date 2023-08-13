Бистрович вернётся в ЦСКА на следующей неделе

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступавший в минувшем сезоне за «Фортуну Ситтард» на правах аренды, в ближайшее время вернётся в расположение московского клуба.

По информации Sport24, 25-летний хорват восстановился от травмы и вернётся в ЦСКА в середине следующей недели.

В прошлом сезоне Бистрович провёл за «Фортуну Ситтард» 13 матчей, в которых забил один гол. ЦСКА футболист принадлежит с января 2018 года.

Свой ближайший матч «армейцы» проведут сегодня, 13 августа, против «Сочи». Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 20:00 по местному времени. На данный момент «красно-синие» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть набранных очков.