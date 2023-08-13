Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча четвёртого тура чемпионата России ЦСКА – «Сочи».

- ЦСКА должен достаточно уверенно себя чувствовать после победы над «Локомотивом», тем более с крупным счетом. И по игре «армейцы» в том матче выглядели очень хорошо. ЦСКА является фаворитом во всех отношениях против «Сочи». Поражение от «Факела»? Может, для «армейцев» и хорошо, что они проиграли на Кубок, – чтоб ушла эйфория после разгрома «Локомотива». Но, опять-таки, чемпионат и Кубок – это совсем разные истории.