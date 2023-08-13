Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Балтикой».

- На старте чемпионата команда Лички много забивает и много пропускает. Вам нравится такой немного авантюрный стиль?

- Конечно, забитые мячи украшают любую игру, но, к сожалению, их иногда отменяют судьи, как это было с голом Зиньковского в матче с «Пари НН». Забитые голы - это всегда зрелище. Матчи Кубка России всегда отличаются от игр чемпионата, потому что у тренеров появляется возможность экспериментировать с составом. Тем более это позволяет делать формула Кубка в этом сезоне. Усиление игры в атаке и сохранение стиля в обороне - это всегда гарантия успеха.

- Многие как раз критикуют игру «бело-голубых» в обороне.

- Матчи «Динамо» - это всегда эмоции, а игра в обороне оставляет желать лучшего. Пока мы видим, что Личка работает так же, как в «Оренбурге». Для его предыдущего клуба седьмое место - это феноменальный результат, но не думаю, что такой же результат в текущем сезоне устроит «Динамо».

- В воскресенье динамовцы встретятся с «Балтикой». Команда Игнашевича сможет навязать борьбу столичному коллективу?

- Работа Игнашевича оставляет хорошее впечатление. Ему удалось создать соответствующую атмосферу в команде и выбрать нужную тактику. Чувствуется, что он работает продуманно.