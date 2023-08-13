Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал резонансный отказ нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы от интервью с угрозами в адрес журналиста.

- Когда команда на грани вылета, ей нужна сиюминутная помощь. Вот и взял «Локомотив» Дзюбу зимой. Обычно так бывает у команд уровня «Балтики» и «Оренбурга». Но для «Локомотива» это непривычная ситуация. Весной мотивация у Дзюбы была огромная, игра у команды пошла, а теперь другое время.

«Локомотиву» нужны люди, которые будут помогать и в тренировочном процессе, и молодым футболистам, и тренерам. А Дзюба и так не блещет каким-то мастерством. Что там у него? Толкнуть, боднуть, сбросить, подставить ногу или голову, когда команда играет всё время в атаке. Но у Дзюбы амбиции-то большие. Тем более опять начали вокруг него рассуждать, что вот он начнёт забивать. Да нет, ребят, в футболе не всё так просто. Везение, конечно, бывает, но в целом футбол очень справедливая игра.

На одном кураже долго не продержишься. Так оно и вышло. Дзюба и дальше будет на всех обижаться, прочее, десятое. Возраст и недостаток мастерства не позволят ему нормально играть и забивать. Откуда он найдёт в себе мотивацию и силы, чтобы выходить и доказывать? Никому он доказывать не будет, а будет рассказывать, что все неправильно понимают и обижают его.