Игрок «Краснодара» Волков: «Ничего сверхъестественного в нашем лидерстве нет»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о текущем лидерстве «быков» в турнирной таблице российского чемпионата.

Напомним, в четырёх турах РПЛ «Краснодар» одержал четыре победы и сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Урал» на два очка.

По словам Волкова, в «Краснодаре» спокойно относятся к успехам команды.

«Ничего сверхъестественного в нашем лидерстве нет. Спокойно работаем, как и договаривались с тренерским штабом, не зацикливаем внимание на первом месте, потому что стоит только потерять внимание, и можно лишиться очков», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 19 августа против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.