Изидор: «Моя цель — попасть в сборную Франции»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил о желании попасть в сборную Франции.

«Это моя цель — попасть в сборную. Я продолжаю прогрессировать для этого, много работать», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Также 22-летний футболист выразил мнение, что лучшим игроком в истории французского футбола является экс-полузащитник «Ювентуса» и мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. После четырёх туров РПЛ «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков.