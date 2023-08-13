Тихонов: «В матче с «Факелом» «Зенит» может отвести душу за все предыдущие обиды»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче четвёртого тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Факел».

Тихонов считает, что несмотря на проблемы, которые имеет «Зенит» на старте текущего сезона, «сине-бело-голубые» являются явными фаворитами этого матча.

«У чемпионов страны наметились вполне конкретные проблемы с доминированием после отъезда Малкома. Но у «Факела» дела пока совсем не ладятся. Хозяева могут отвести душу по полной за все предыдущие обиды», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится сегодня, 13 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.