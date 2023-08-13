Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Балтикой».

- На старте чемпионата команда Лички много забивает и много пропускает. Вам нравится такой немного авантюрный стиль?

- В плане зрелищности такие игры, конечно, интересны, так как смотрятся на одном дыхании. С точки зрения тренера это валидольные игры, но болельщикам такие встречи нравятся. Игра смотрится, результат есть.

- В следующей игре динамовцы встречаются с «Балтикой». Калининградцы смогут навязать бой?

- «Балтика» оставляет неплохое впечатление, команда непростая. Динамовцы должны должным образом настроиться на эту игру, так как недооценка может аукнуться. «Бело-голубым» будет достаточно непросто.

- Команда сыграла пять официальных матчей под руководством нового тренерского штаба. Видны ли какие-то изменения в командных построениях?

- Принципиальных различий между прошлым сезоном и нынешним я пока не заметил. Личка больше делает акцент на атаку, как он это делал в «Оренбурге». Оборона так и осталась проблемной зоной.