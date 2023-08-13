Глебов оценил шансы Захаряна заиграть в Испании

Хавбек «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о потенциальном переезде полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в Европу. Интерес к 20-летнему россиянину проявляет испанский «Реал Сосьедад».

«Потянет ли Арсен уровень Испании? Да, хороший футболист. Большой плюс для него. Думаю, у него все сложится», - передает слова Данила издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Захарян в ближайшее время должен прилететь в Испанию для прохождения медобследования и подписания контракта.

Арсен выступает за «Динамо» с 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.