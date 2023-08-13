Радимов: «Кордоба — лучший нападающий в нашем чемпионате»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлениях нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Эксперт назвал 30-летнего колумбийца лучшим нападающим чемпионата России.

«Старт удался, будем смотреть дальше. Основной состав у них очень сильный, и, конечно, Кордоба, который на острие. Он лучший нападающий в нашем чемпионате», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В четырёх турах РПЛ «быки» одержали четыре победы и сейчас единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.