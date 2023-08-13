Тихонов считает, что ЦСКА будет доминировать в матче против «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Сочи».

По мнению эксперта, несмотря на недавнее поражение в кубковом матче от «Факела» (0:2), в предстоящей встрече ЦСКА будет доминировать над своим соперником.

«Сочи» стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах. Что закономерно выльется в доминирование ЦСКА на своём поле», — цитирует Тихонова Metaratings.

После трёх туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Сочи» на три очка. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 13 августа, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.