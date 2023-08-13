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Хубулов: «Крылья» не приобрели одно очко, а потеряли два в матче с «Локомотивом»

13 Августа 2023 • 09:02 Комментировать

В рамках четвертого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1). Впечатлениями от матча поделился форвард гостей Владимир Хубулов.

«Результат нельзя оценивать с положительной стороны. «Крылья» не приобрели одно очко, а потеряли два, потому что должны были побеждать. Удача была на стороне «Локо», - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

После четырех туров «Крылья Советов» набрали восемь баллов и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. Следующий матч самарцы проведут против казанского «Рубина» в гостях.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Владимир Хубулов
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