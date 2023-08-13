Уткин отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал грубое поведение нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в отношении журналиста.

«Нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались. Скоро, наверное, поймет, что депрессия не выдумка. Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть - неостановим», - написал Василий в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел три поединка в Российской премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом. В последнем матче «железнодорожники» расписали мировую с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1.