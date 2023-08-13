Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелёхин высказался о победе над «Рубином»

13 Августа 2023 • 07:56 Комментировать

Защитник Виктор Мелёхин, выступающий за «Ростов», высказался о крупной победе над казанским «Рубином» в поединке четвертого тура чемпионата России. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 3:0.

«Нужно было реабилитироваться перед собой и перед болельщиками. Выезд получился неудачным. Хотели выйти и победить», - передает слова Мелёхина издание «РБ Спорт».

Благодаря победе подопечные Валерия Карпина набрали семь баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится с «Сочи». Матч пройдет 19 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виктор Мелехин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
1.56 4.30 6.40
Видео
13.08.23 в 17:30
Зенит Зенит
Факел Факел
1.35 5.00 11.00
Видео
13.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.61 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
08:02 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста
07:56 · Россия. Премьер-лига
Мелёхин высказался о победе над «Рубином»
12 Августа
22:58 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» громил «Рубин» - видео видео
22:51 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы всё-таки сделаем 4-5 хороших приобретений»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» высмеял слухи о расставании с Зобниным
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» удвоил счёт в матче с «Рубином»
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» оборвал ничейную серию победой над «Арсеналом»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде отреагировал на информацию о возможном переезде игрока на Ближний Восток
21:19 · Россия. Премьер-лига
Комличенко открыл счёт в матче «Ростов» - «Рубин»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Успехи «Урала» — это тренерская заслуга»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что «Спартак» хочет продать Зобнина и ещё двух футболистов
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Уотфорд» нацелился на форварда «Спартака» слухи
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место
20:44 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» потерял Рожкова в Ростове-на-Дону из-за травмы
20:39 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев — о «Спартаке»: «Календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне»
Все новости
Рекомендуем