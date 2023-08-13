Мелёхин высказался о победе над «Рубином»

Защитник Виктор Мелёхин, выступающий за «Ростов», высказался о крупной победе над казанским «Рубином» в поединке четвертого тура чемпионата России. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 3:0.

«Нужно было реабилитироваться перед собой и перед болельщиками. Выезд получился неудачным. Хотели выйти и победить», - передает слова Мелёхина издание «РБ Спорт».

Благодаря победе подопечные Валерия Карпина набрали семь баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится с «Сочи». Матч пройдет 19 августа.