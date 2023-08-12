Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал резкий отказ нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы от интервью с угрозами журналисту.

- Если не обращали внимание, когда человек на всю страну показывал то, что он показывал, чему сейчас удивляться? Абсолютно никаких санкций по отношению к Дзюбе не было ни со стороны клубов, ни стороны РФС. Сейчас он ведёт со Слуцким какое-то непотребное шоу – я не смотрю его, конечно, не дай бог, зачем оно мне нужно. Демонстрируют на всю страну какую-то чушь, мат-перемат, и им это нравится. Я считаю, нужно запретить это и наказать их за то, что они пропагандируют для молодёжи.

Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала? Дзюба ведёт себя безобразным образом, но все закрывают на это глаза, и никаких наказаний для него нет. Человек что хочет, то и делает, и нет почему-то на него управы. РФС молчит, а он футболист «Локомотива» на сегодняшний день. И ещё обсуждают, что Слуцкий где-то будет работать тренером. Вы можете себе представить, чтобы таким персонажам всё сходило с рук в Англии и в Италии? Я не могу. Там они обязательно были бы наказаны футбольными властями в первую очередь. А во вторую очередь – властями страны, чтобы не развращали молодёжь.

Я ничему не удивляюсь, но противно смотреть на всё это. Дзюба считает, что он самый великий футболист в мире. Оказывается, Воронеж ему помешал из-за плохого поля, на котором он травмировался, бедный. А Дзюба не хочет сказать, на кого он похож? Что он за футболист такой, раз позволяет себе подобные гадости в эфире и везде? По какому праву он оскорбляет людей? А он не думает, что ему тоже могут что-то куда-то засунуть? И что он будет делать тогда? Он герой по той причине, что всё у него проходит безнаказанно. В «Зените» он выкидывал номера, в «Локомотиве», но если бы так делал футболист периферийного клуба – не московского, не питерского, – то такой бы хай подняли, что ужас тихий.