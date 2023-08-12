Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Дзюба не думает, что ему тоже могут что-то куда-то засунуть?» эксклюзив

12 Августа 2023 • 23:35 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал резкий отказ нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы от интервью с угрозами журналисту.

- Если не обращали внимание, когда человек на всю страну показывал то, что он показывал, чему сейчас удивляться? Абсолютно никаких санкций по отношению к Дзюбе не было ни со стороны клубов, ни стороны РФС. Сейчас он ведёт со Слуцким какое-то непотребное шоу – я не смотрю его, конечно, не дай бог, зачем оно мне нужно. Демонстрируют на всю страну какую-то чушь, мат-перемат, и им это нравится. Я считаю, нужно запретить это и наказать их за то, что они пропагандируют для молодёжи.

Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала? Дзюба ведёт себя безобразным образом, но все закрывают на это глаза, и никаких наказаний для него нет. Человек что хочет, то и делает, и нет почему-то на него управы. РФС молчит, а он футболист «Локомотива» на сегодняшний день. И ещё обсуждают, что Слуцкий где-то будет работать тренером. Вы можете себе представить, чтобы таким персонажам всё сходило с рук в Англии и в Италии? Я не могу. Там они обязательно были бы наказаны футбольными властями в первую очередь. А во вторую очередь – властями страны, чтобы не развращали молодёжь.

Я ничему не удивляюсь, но противно смотреть на всё это. Дзюба считает, что он самый великий футболист в мире. Оказывается, Воронеж ему помешал из-за плохого поля, на котором он травмировался, бедный. А Дзюба не хочет сказать, на кого он похож? Что он за футболист такой, раз позволяет себе подобные гадости в эфире и везде? По какому праву он оскорбляет людей? А он не думает, что ему тоже могут что-то куда-то засунуть? И что он будет делать тогда? Он герой по той причине, что всё у него проходит безнаказанно. В «Зените» он выкидывал номера, в «Локомотиве», но если бы так делал футболист периферийного клуба – не московского, не питерского, – то такой бы хай подняли, что ужас тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
0
2
2.80 3.70 2.48
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Рубин Рубин
3
0
2.01 3.50 4.00
Видео
13.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
1.56 4.30 6.40
Видео
13.08.23 в 17:30
Зенит Зенит
Факел Факел
1.35 5.00 11.00
Видео
13.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.61 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
12 Августа
22:58 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» громил «Рубин» - видео видео
22:51 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы всё-таки сделаем 4-5 хороших приобретений»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» высмеял слухи о расставании с Зобниным
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» удвоил счёт в матче с «Рубином»
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» оборвал ничейную серию победой над «Арсеналом»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде отреагировал на информацию о возможном переезде игрока на Ближний Восток
21:19 · Россия. Премьер-лига
Комличенко открыл счёт в матче «Ростов» - «Рубин»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Успехи «Урала» — это тренерская заслуга»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что «Спартак» хочет продать Зобнина и ещё двух футболистов
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Уотфорд» нацелился на форварда «Спартака» слухи
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место
20:44 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» потерял Рожкова в Ростове-на-Дону из-за травмы
20:39 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев — о «Спартаке»: «Календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв объяснил, с чем связан неудачный старт сезона для ЦСКА
20:32 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина
Все новости
Рекомендуем