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Как «Ростов» громил «Рубин» - видео видео

12 Августа 2023 • 22:58 Комментировать
Ростов
3:0
Рубин
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем с «Рубином» говорил о необходимости реабилитироваться за недавнее фиаско со счётом 5:1. И судя по проведенному матчу, у ростовчан всё получилось. Пускай первый тайм был безголевым, но после перерыва были голы, и все в одни ворота. Николай Комличенко и Андрей Лангович отметились похожими результативными ударами в касание после прострелов в штрафную, а точку поставил Егор Голенков на 88-й минуте.

Обзор поединка представлен вашему вниманию.

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