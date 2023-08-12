Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем с «Рубином» говорил о необходимости реабилитироваться за недавнее фиаско со счётом 5:1. И судя по проведенному матчу, у ростовчан всё получилось. Пускай первый тайм был безголевым, но после перерыва были голы, и все в одни ворота. Николай Комличенко и Андрей Лангович отметились похожими результативными ударами в касание после прострелов в штрафную, а точку поставил Егор Голенков на 88-й минуте.

Обзор поединка представлен вашему вниманию.