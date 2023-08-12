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Рахимов: «Надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы всё-таки сделаем 4-5 хороших приобретений»

12 Августа 2023 • 22:51 Комментировать
Ростов
3:0
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Сегодня, на ваш взгляд, результат по игре?

- Раз так закончился матч, значит, так и должно было быть. Сейчас говорить по игре или нет я бы не стал, потому что мне очень не понравилось, что один эпизод может всё перевернуть. Моменты у нас свои были. Но мы, к сожалению, не реализуем свои моменты, а их нужно забивать. Первый гол, который мы получаем, такого не должно быть. Вроде там нельзя выходить с фланга, игроки прижали игрока соперника, они дают возможность ему сделать передачу, передачу в штрафную. Начинаешь проигрывать 0:1, и как раз по той игре по той ситуации, которая не располагала к этому результату, а дальше мы получили и второй, и третий. Поэтому сказать, что по игре - не могу. Но результат на табло.

- Согласитесь, в первом тайме ваша команда выглядела более агрессивно, чаще атаки были. Но где-то во втором тайме после пропущенного гола как-то присели.

- Не то, что присели, о такой ситуации сложно говорить. Ломается игра, когда ты начинаешь проигрывать. Но я просто прекрасно понимаю, что в той ситуации, в которой мы находимся, нам нужно обязательно усиление. Я надеюсь, что до закрытия трансферного окна мы все-таки сделаем 4-5 хороших приобретений, потому что в любом случае нам нужна скамейка. Если мы берем сегодняшний матч, то у нас было 10 человек, которые играли в первой лиге, поэтому тяжело вот так резко перейти. Но ничего страшного, надо просто всё проанализировать. На самом деле нам нужно усиление, чтобы мы все-таки были боеспособными и, наверное, все-таки не допускали таких моментов, какие сейчас происходят в каждом матче, когда ты в принципе играешь неплохо, но получаешь голы. Это было в первом туре и во втором туре. К сожалению, это происходит сейчас и в третьем, и в четвертом туре. Но если сейчас посыпать голову пеплом, то это неправильно, потому что все равно есть позитивные моменты. Мы давно об этом говорим, что нам нужно обязательно усилиться.

- Отдельной похвалы сегодня заслуживает вратарь Дюпин? Он продемонстрировал просто мастер-класс.

- Я не думаю, что нужно хвалить одного человека, вратарь соперника тоже пару раз спас свою команду, поэтому это работа вратаря. Здесь все же нужно говорить об общекомандном мастерстве, общекомандном уровне игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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