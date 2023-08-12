Гендиректор «Спартака» высмеял слухи о расставании с Зобниным

Слухи том, что московский «Спартак» может расстаться с Романом Зобниным, являются недостоверными, такое заявление сделал генеральный директор московского клуба Олег Малышев. Он заявил, что Зобнин является одним из лидеров московского «Спартака», а посему планов по его продаже нет.

- Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые - никогда с ним не общался.

Роман Зобнин - один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация, – передаёт слова Малышева корреспондент «Евро-Футбол» Григорий Петерсон.