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«Рубин» всё также без побед: «Ростов» легко разгромил казанцев дома

12 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
Ростов
3:0
Рубин
окончен

«Ростов» уверенно дома разобрался с «Рубином». В первом тайме Комличенко счёт открыл, а после перерыва донская команда отличилась дважды.

Протокол игры  
Ростов3:0Рубин
(1:0) Комличенко Николай52'  
(2:0) Лангович Андрей78'  
(3:0) Голенков Егор88'  
Песьяков СергейВахания Илья 66' (Щетинин Кирилл ( 66') Прохин ДанилаМелёхин ВикторЧернов ЕвгенийАкбашев Роман  21' 66' (Байрамян Хорен ( 66') Глебов ДанилУткин ДаниилИонов Алексей 66' (Лангович Андрей ( 66') Комличенко Николай 77' (Голенков Егор ( 77') Мохеби Мохаммад 89' (Семенчук Давид ( 89')
Запасные: Тугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванТерентьев ДенисПоярков НиколайМиронов АлексейСухомлинов Данила
Дюпин ЮрийАшурматов РустамГрицаенко АлексейМартынович АлександрКузнецов ДаниилАпшацев Марат 67' (Зотов Александр ( 67') Иванов Олег 67' (Иву Угучукву ( 67'  80') Рахмоналиев Умарали  38'Рожков Илья 35' (Лисакович Виталий ( 35') Даку МирлиндКабутов Дмитрий
Запасные: Бакаев СолтмурадКостюков МихаилЯнович НикитаИсмагилов АртёмВуячич ИгорБезруков РусланЛомовицкий АлександрУридия МерабиТесленко Егор
12 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

«Ростов» после разгрома от «Крыльев Советов» в Премьер-лиге и поражения от «Урала» от в Кубке России хотел реабилитироваться в домашнем матче с «Рубином». В свою очередь казанцы мечтали в принципе одержать первую сезону в сезоне. К тому же «Рубин» хотел и отомстить и за недавнее поражение от «Ростова» в Кубке со счётом 0:1.

В дебюте казанцы имели отличную возможность открыть счёт. После передачи из глубины Апшацев вышел один на один с Песьяковым, но вратарь хозяев ногами смог отбить мяч. После этого «Ростов» забрал мяч под свой контроль и совершил несколько подходов к воротам гостей, но ничего опасного из этого не выходило. Лишь по истечении получаса игры Комличенко получил мяч на ударной позиции, но Мартынович успел накрыть нападающего соперника.

Ещё через пять минут после передачи справа Комличенко вновь получил мяч и уже сумел пробить по воротам, но немного не попал в угол. Тут же Уткин навесил с края, а Комличенко на дальней штанге замыкал в верхний угол, но Дюпин сумел среагировать и спасти ворота. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второй половины Лисакович получил мяч слева и пробил в ближний угол, но Песьяков перевёл футбольный снаряд на угловой. В ответ своего добился Комличенко. Ионов с правого края прострелил на линию вратарской, откуда форвард «Ростова» в касание расстрелял ворота и уже не промахнулся.

«Рубин» быстро мог счёт сравнять. Лисакович получил мяч перед штрафной и бил в направлении нижнего угла, но немного не попал в створ. В ответ Уткин пальнул издали, и Дюпин с большим трудом дотянулся до мяча, но всё же ворота спас. При этом в матче было довольно много стыков и борьбы. Минут за двадцать до конца матча Мохеби и Мартынович сильно столкнулись головами, и защитнику «Рубина» пришлось перебинтовывать голову.

«Рубин» пытался давить, но всё же до голевых моментов дело не доходило. «Ростов» же удвоил счёт, не доводя до нервной концовки. Хозяева провели атаку левым флангом, где Мохеби получил мяч и сделал передачу в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Лангович нанёс мощный удар. Дюпин задел футбольный снаряд, переведя его в штангу, но от неё тот юркнул в сетку.

После этого «Рубин» совсем расслабился в обороне и вскоре пропустил третий гол. После передачи Уткина Голенков ворвался в штрафную и в касание довёл счёт до разгромного. Благодаря этой победы подопечные Карпина как минимум до воскресенья поднялись на пятую строчку в таблице. «Рубин» же рискует по итогам тура опуститься в зону вылета, если конкуренты добьются побед.

В следующем туре «Ростов» в рамках южного дерби отправится в гости к «Сочи». «Рубин» же ждёт волжское противостояние дома против «Крыльев Советов».

Роман Андреев

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