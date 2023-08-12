«Ростов» удвоил счёт в матче с «Рубином»

«Ростов» сделал ещё один шаг к победе над «Рубином» в матче четвёртого тура Премьер-лиги. В начале второго тайма Николай Комличенко в касание расстрелял ворота после прострела от лицевой линии от Ильи Вахании. На 78-й минуте ростовчане провели похожую атаку, только на сей раз прострел чуть назад к центру штрафной выполнил Мохаммад Мохеби, и вышедший на замену Андрей Лангович прошил руки голкипера.

Команда Валерия Карпина ведет со счетом 2:0 и в турнирной таблице поднимается на пятое место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.