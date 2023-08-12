Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).
- Вы ожидали, что «Крылья» перебегают «Локо»?
- Самарцы по игре были сильнее, у них были удачные атаки. В целом игра была хорошая, обе команды отличились.
- Лантратов - герой этого матча?
- Да, супер провел игру, столько мячей вытащил. Отбивал с игры и отразил пенальти.
- Что вы можете сказать о поступке Артёма Дзюбы после матча?
- Я в эти дела не вмешиваюсь.
Напомним, что после просмотра матча «Локомотива» Артём Дзюба угрожал журналисту.
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