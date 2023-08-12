Комличенко открыл счёт в матче «Ростов» - «Рубин»

В заключительном на сегодня матче четвёртого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Рубин». Первый тайм прошёл в борьбе без голевых атак, а на 52-й минуте атакующий порыв хозяев был воплощен в голевую комбинацию. Хозяева поля поборолись за мяч до конца у левого углового флага, Алексей Ионов от лицевой линии прицельно прострелил в район ближней штанги, и неприкрытый Николай Комличенко в касание попал в створ. Счет открыт - 1:0. «Ростов» с 7 очками поднимается на пятое место, у соперника в активе только два балла.

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