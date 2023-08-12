Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

- Самарцы подошли к этой встрече в лучшем физическом состоянии?

- До середины второго тайма игра еще была более-менее равной, но у «Крыльев» уже тогда было преимущество. Команда выглядела агрессивнее и острее, сама игра была нервозной. Самарцы показывают атакующую игру, она приносит команде результат. Немного удачи, и «Крылья» забили бы на три мяча больше. Галактионову надо найти баланс между обороной и атакой, но пока единства в действиях не хватает. За «Локомотив» становится тревожно, пока игра даётся коллективу тяжело.

- Отсутствие Дзюбы сыграло свою роль?

- Конечно, когда есть высокий нападающий, можно выбивать на него мячи в случае опасности у своих ворот, и таким же способом начинать атаки. Без игрока его типа выходить вперёд сложнее. Да, в прошлом сезоне он приятно удивил, но без него нет стабильности, сразу пропадает игра. Надо перестраиваться, кому-то брать на себя лидерские качества. На первой роли пока не появляются ни Миранчук, ни Баринов. Пока мы видим «Локо» немецкого образца.

- Может, как раз игрока типа Марадишвили не хватает команде в атаке?

- Он долго не играл, у него неплохая мотивация. Дали шанс - он его сразу использовал. Непонятно, на сколько ему хватит этого запала.