​«Рубин» потерял Рожкова в Ростове-на-Дону из-за травмы

В субботу вечером матч четвёртого тура чемпионата России проводят «Ростов» и «Рубин». Уже по ходу первого тайма при нулевом счёте на табло Рашиду Рахимову пришлось делать вынужденную замену – травму получил Илья Рожков. 18-летний футболист «Рубина» чуть ли не со слезами на глазах покидал поле на носилках. В срочном порядке в игру вступил Виталий Лисакович.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Ростовом» и «Рубином» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После трёх туров ростовчане имеют в своём активе четыре очка, а казанцы – два.