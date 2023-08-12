Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему главный тренер команды Гильермо Абаскаль заменяет вингера Тео Бонгонда каждый матч.

«Здесь дело не в его кондициях, просто у Абаскаля есть свои понятия, есть Зиньковский, которому нужно игровое время, и он в рассвете сил. Тренер даёт возможность и второму футболисту сыграть. И Бонгонда выходил на замену, когда «Спартак» в кубковом матче играл (против «Пари НН» - прим. «Евро-Футбол.Ру»). Правильно он делает или нет, показывает результат. Если в игре чемпионата с «Рубином» Абаскаль сделал хорошие замены, то сейчас замены были неудачными, но это футбол», — сказал Гладилин.

Правый крайний нападающий Бонгонда перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно и в каждом матче записывал на свой счёт результативное действие. Однако, футболист не провёл ни одного полного матча.