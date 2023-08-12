Пономарёв объяснил, с чем связан неудачный старт сезона для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о результатах «армейцев» в новом сезоне.

По мнению эксперта, все проблемы ЦСКА на старте сезона связаны с травмами игроков оборонительной линии.

«У ЦСКА пострадали защитники. Оборону приходится переделывать. С этим связаны все казусы команды в нынешнем сезоне», — заявил Пономарёв Betonmobile.

Специалист добавил, что поражение ЦСКА от «Факела» связано с недооценкой соперника, но он надеется, что команда сделает правильные выводы.

Завтра, 13 августа, подопечные Владимира Федотова встретятся с «Сочи». Матч 4-го тура РПЛ должен начаться в 20:00 по мск.