В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» хочет продать полузащитника Романа Зобнина. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Зобнин - один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», - сказал Зеленов корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

«Спартак» после четырёх туров Премьер-лиги имеет девять очков в своём активе. Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 20 августа – против «Зенита» дома.