​Губерниев: «Дзюба угрожал журналисту, или озвучивал свои похотливые желания?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с участием Артёма Дзюбы. Как известно, футболист «Локомотива» нагрубил журналисту около стадиона после просмотра субботнего матча чемпионата России. Так, Дзюба угрожал человеку «засунуть телефон в одно место».

«Артём, Вы прекрасны! Как известно, у Вас есть много всяких мест, куда Вы можете засунуть телефон! Возьмите большой, лучше из телефонной будки, и пихайте! Засовывайте!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Вот интересно, Дзюба угрожал журналисту? Или озвучивал свои похотливые желания?» - добавил журналист.

Отметим, что Артём Дзюба не играл против «Крыльев Советов» из-за полученного ранее повреждения. Матч завершился вничью со счётом 1:1. Следующий матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 19 августа – против лидирующего «Краснодара» на выезде.