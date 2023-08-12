Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

«Мне видится, что на качество игры и на результат повлияла психология. Как бы там ни было, футболисты иногда переоценивают свои возможности. Мне кажется, что игроки «Локомотива» вышли на поле, держа в уме забитые мячи, которые они отправляли в ворота соперников в предыдущих матчах. Думали, что «Крылья Советов» - не та команда, которая сможет противопоставить что-то. Вопрос психологии у многих отечественных команд стоит на первом плане. Вчера команда показывает один футбол, а на следующий день стиль резко меняется. Это не самое профессиональное отношение.

«Крылья Советов» как всегда показывали интересный и смотрибельный футбол, который доставляет проблемы соперникам, должным образом не настраивающимся на игры. Сегодня самарцы показали себя командой, которая может выступать стабильно на протяжении всей игры, а «Локо» пока не вышел на свой прежний уровень, который он демонстрировал во второй части прошлого сезона. Конечно, сейчас «красно-зелёные» переосмысливают произошедшее и посыпают голову пеплом. Игроки, чаще всего привлекающие внимание, были не особо заметны, пока «Крылья» играли в свой футбол и доставляли сопернику много неприятностей», - сказал Игнатьев.