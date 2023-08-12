Ивич: «Были лучше, чем команда соперника, с самого начала и до самого конца»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Сегодня такой непростой матч для «Краснодара» получился. Больше играли в позиционную атаку, хотя ваша команда славится быстрыми выходами в атаку. Довольны ли в целом игрой своей команды?

- Да, скажу, что я удовлетворен результатом матча, мы победили. Были лучше, чем команда соперника, с самого начала и до самого конца. В начале, в первом тайме были некоторые шансы, которые мы пропустили, удар в штангу, спасение вратаря соперника. Потом мы собрались с силами, вышли снова на поле из раздевалки, начали хорошо играть. Хочу сказать, что у моих игроков боевой настрой, с первой и до последней секунды нельзя сдаваться. Надо продолжать играть. Мы так и вышли, сыграли так, как хотели и победили.