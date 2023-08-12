Ярошик: «Нам не хватает мастерства или спокойствия на последних 30 метрах»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Тяжелый матч. Показалось, что у «Оренбурга» было немного шансов, как вы считаете?

- Конечно, хотели больше моментов создавать, но с другой стороны, защита «Краснодара» очень хорошо играла, там хорошие футболисты, так что нам было тяжело создавать. Но в целом, думаю, игра была неплохой. Вот только жалко, что мы в такой игре не забиваем первыми. Потом, когда догоняем, нам уже сложно. Не могу ничего плохого сказать о ребятам, они старались. В конце при счете 0:2 мы создали пару моментов. Немного нам не хватает мастерства или спокойствия на последних 30 метрах. Сегодня не могу упрекнуть ребят, все старались.

- Сейчас будет пауза, она пойдет на пользу команде, отдохнете, выдохнете?

- Да, конечно, всегда если есть такая пауза, лучше на нее уходить с хорошим результатом. Пока нам не удалось. Конечно, мы разберем игру, посмотрим на хорошие и не хорошие моменты. Будем двигаться дальше, но с таким настроем, как сегодня, это рано или поздно принесет результат. Но вот так надо выходить на поле и биться против такой хорошей команды, как «Краснодар».