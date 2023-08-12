Рахимов: «Рубину» нужна скамейка, нужны изменения»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Серия из пяти неудачных матчей без побед как-то давит на вас и на команду?

- Без побед, да. Но неудачных говорить нельзя, потому что во многих матчах мы показывали неплохой футбол, но, к сожалению, в двух матчах мы упускали победы, когда пропускали в концовке. Поэтому по результату, может быть, неудачные, а по игре у нас все выглядело довольно неплохо, но, естественно, нужны победы для большей уверенности.

- В матчах, кроме со «Спартаком», вы могли зацепиться за результат. Но всегда чего-то не хватало, чего?

- Мы прекрасно понимаем, что мы в процессе еще комплектования, потому что как только мы вышли в Премьер-лигу, в состав добавились три человека, а нам нужна и скамейка, потому что нужны изменения. Мы сейчас в этом направлении работаем. Это ни в коем случае не говорит о том, что мы должны давать какие-то поблажки. Мы должны стараться показывать максимум и набирать очки.

- В этом сезоне вы уже встречались с «Ростовом» и сделали соответствующие выводы?

- Это был кубковый матч, и там было много изменений в составе. Поэтому мы знаем, как играет «Ростов». Посмотрим, как все будет складываться.