Карпин: «После 1:5 надо всем реабилитироваться, это 100%»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч Премьер» комментарий после игры с «Рубином».

- Первый вопрос от ростовских болельщиков. Что с Осипенко, когда нам ждать его, серьезная ли травма у него?

- Нескоро еще. Не могу сказать, что через неделю он уже будет.

- Пока еще рано о чем-то говорить?

- Рано, да.

- Комличенко в прошлом матче не играл, а сейчас он в заявке. Это тонкий тренерский ход?

- Да нет, никакой он не тонкий. Да, тренерский, но не тонкий. Был матч на Кубок. Не только он не играл. Из состава в Самаре и сегодняшнего, может быть, два человека, так навскидку. Три матча подряд, по-моему, никто не сыграл.

- Иван Комаров - по-народному эксперт по «Рубину». Сегодня нам ждать от него каких-то сюрпризов, голов?

- Если выйдет на поле, то может быть, да.

- Резкий мощный старт в сезоне и черная полоса из двух неудач. С чем это связано?

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- Вы сразу нарисовали полосу? Мы проиграли один матч в чемпионате и другой на Кубок, причем на Кубок играл абсолютно другой состав, так что проводить какие-то параллели между одной и второй игрой неправильно. То, что в чемпионате сейчас 1:5 матч, после которого надо всем реабилитироваться, это 100%. По поводу полос, из пяти игр две подряд разными составами сыграли, проиграли на Кубок 0:1 после одного углового, условно. Можно было выиграть, можно было проиграть, можно было «Рубину» проиграть здесь на Кубок, учитывая тот состав, который играл. Мы тот матч выиграли, а этот проиграли.

- Мохеби во второй раз в старте выходит. Все-таки оправдывает доверие новобранец?

- Еще рано пока делать какие-то выводы, он с нами предсезонку не проходил по причинам не от нас зависящих, так что давать минуты и набирать форму за счет игр - возможно, на 100% не готов ни физически, ни тактически. Но его надо встраивать в состав.