Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «После 1:5 надо всем реабилитироваться, это 100%»

12 Августа 2023 • 19:51 Комментировать
Ростов
0:0
Рубин
1 2.15 X 2.90 2 4.15
перерыв

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч Премьер» комментарий после игры с «Рубином».

- Первый вопрос от ростовских болельщиков. Что с Осипенко, когда нам ждать его, серьезная ли травма у него?

- Нескоро еще. Не могу сказать, что через неделю он уже будет.

- Пока еще рано о чем-то говорить?

- Рано, да.

- Комличенко в прошлом матче не играл, а сейчас он в заявке. Это тонкий тренерский ход?

- Да нет, никакой он не тонкий. Да, тренерский, но не тонкий. Был матч на Кубок. Не только он не играл. Из состава в Самаре и сегодняшнего, может быть, два человека, так навскидку. Три матча подряд, по-моему, никто не сыграл.

- Иван Комаров - по-народному эксперт по «Рубину». Сегодня нам ждать от него каких-то сюрпризов, голов?

- Если выйдет на поле, то может быть, да.

- Резкий мощный старт в сезоне и черная полоса из двух неудач. С чем это связано?

Реклама


- Вы сразу нарисовали полосу? Мы проиграли один матч в чемпионате и другой на Кубок, причем на Кубок играл абсолютно другой состав, так что проводить какие-то параллели между одной и второй игрой неправильно. То, что в чемпионате сейчас 1:5 матч, после которого надо всем реабилитироваться, это 100%. По поводу полос, из пяти игр две подряд разными составами сыграли, проиграли на Кубок 0:1 после одного углового, условно.  Можно было выиграть, можно было проиграть, можно было «Рубину» проиграть здесь на Кубок, учитывая тот состав, который играл. Мы тот матч выиграли, а этот проиграли.

- Мохеби во второй раз в старте выходит. Все-таки оправдывает доверие новобранец?

- Еще рано пока делать какие-то выводы, он с нами предсезонку не проходил по причинам не от нас зависящих, так что давать минуты и набирать форму за счет игр - возможно, на 100% не готов ни физически, ни тактически. Но его надо встраивать в состав.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
1
1.96 3.70 4.00
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
0
2
2.80 3.70 2.48
Видео
Перерыв
Ростов Ростов
Рубин Рубин
0
0
2.01 3.50 4.00
Видео
13.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
1.56 4.30 6.40
Видео
13.08.23 в 17:30
Зенит Зенит
Факел Факел
1.35 5.00 11.00
Видео
13.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.61 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место
20:44 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» потерял Рожкова в Ростове-на-Дону из-за травмы
20:39 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев — о «Спартаке»: «Календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв объяснил, с чем связан неудачный старт сезона для ЦСКА
20:32 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина
20:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» продлил победную серию в РПЛ - видео видео
20:18 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Дзюба угрожал журналисту, или озвучивал свои похотливые желания?» 1
20:05 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Были лучше, чем команда соперника, с самого начала и до самого конца»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Нам не хватает мастерства или спокойствия на последних 30 метрах»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Рубину» нужна скамейка, нужны изменения»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «После 1:5 надо всем реабилитироваться, это 100%»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» не планируют наказывать Дзюбу
19:40 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Хорошо, что мы победили и сыграли на ноль»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:23 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Лантратов — герой матча»
Все новости
Рекомендуем