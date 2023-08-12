​В «Локомотиве» не планируют наказывать Дзюбу

Артём Дзюба нагрубил журналисту, покидая стадион после просмотра матча «Локомотив» - «Крылья Советов». Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров, дал понять, что «железнодорожники» не планируют наказывать футболиста.

«Я не думаю, что здесь есть предмет для санкций. Человек находился с семьёй, с детьми – фактически он подвергся преследованию. У вас [журналистов] появилась сенсация, игру мы не обсуждаем. Я считаю, что здесь никто не совершай деяний. Нужно уважать друг друга», - сказал Нагорных представителям СМИ.

Ранее Нагорных отмечал, что Дзюба не был заявлен на матч, а журналист пытался задать вопрос футболисту не в микст-зоне, а в неположенном месте.