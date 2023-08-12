Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

«Для «Крыльев Советов» игра закончилась не самым удачным образом, а «Локомотив» спасся, что уж тут поделать.

Лантратов — это чудо. Очень много спасал: потащил с трёх метров, отразил и пенальти, и выручил ещё в нескольких эпизодах. Его признали лучшим игроком матча — это абсолютно справедливо», — сказал Непомнящий.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Рубином», а «Локомотиву» предстоит проверить свои силы в поединке с «Краснодаром».