Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «быков» стать чемпионом России в текущем сезоне.

«После четырёх туров невозможно говорить о возможной победе в чемпионате. Не знаю, у меня нет телевизора, который на 26 туров показывает вперёд. После четырёх туров очень тяжело говорить и предполагать о том, кто может бороться за победу в чемпионате России», — сказал Широков.

«Краснодар» после четырёх туров стал единственной командой в Премьер-лиге, которая не потеряла ни одного очка. В активе у команды Владимира Ивича 12 очков из 12 возможных.