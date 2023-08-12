Сперцян: «Хорошо, что мы победили и сыграли на ноль»

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Краснодар» (0:2) Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч на самом деле. Чего ожидали, и что получилось у вас?

- Здесь всегда тяжело играть, скорее всего, из-за поля. «Оренбург» - чуть другая команда дома. Мы ждали тяжелой игры, хорошо, что мы победили и сыграли на ноль.

- В целом ожидали, что так тяжело будет играть против «Оренбурга»?

- Да, конечно, мы ждали, что будет так тяжело. Но в первом тайме не хватало реализации, где-то спешили. Во втором тайме удалось чуть-чуть подержать мяч и вскрыть оборону, забили гол. Второй уже, с пенальти заработанного.