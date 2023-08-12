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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Сперцяна принёс «Краснодару» победу в Оренбурге и единоличное лидерство в РПЛ

12 Августа 2023 • 19:29 Комментировать
Оренбург
0:2
Краснодар
окончен

«Оренбург» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 12 августа на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург0:2Краснодар
  67'Сперцян Эдуард (0:1)
  90'Сперцян Эдуард (0:2)
Сысуев НиколайБашич ИванПерес МатиасПеченин КириллГойкович РенатоАдамов Арсен 80' (Обухов Владимир ( 80') Флорентин Сесар ГабриэльКапленко КириллГюрлюк Эмирджан 70' (Сидоров Максим ( 70') Оганесян Степан 71' (Ковалёв Юрий ( 71') Марин Джимми
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаТитков НиколайКеняйкин АлексейХоданович АндрейПолуяхтов ВладимирГогличидзе Лео
Сафонов МатвейПетров СергейВолков Сергей Евгеньевич 90' (Олаза Лукас ( 90') Кайо Панталеао  32'Алонсо ХуниорОлусегун Джуниор 60' (Агкацев Станислав ( 60') Батчи ЖоауКривцов Никита 60' (Кади ( 60') Сперцян Эдуард 90' (Ленини Пина ( 90') Черников АлександрКордоба Джон
Запасные: Баньяц МихайлоСулейманов Магомед-ШапиКобнан МозесЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийШтепа МихаилГайворонский Данила
12 августа. Стадион "Газовик".

 

«Оренбург» Иржи Ярошика посреди недели ждало радостное событие – впервые победили при молодом чешском тренере, повергнув «Сочи» в Кубке России. И вот, на этих радостных эмоциях, предстояло им принимать лидера РПЛ – «Краснодар». «Краснодар», потерявший немало сил в сверхсобытийном матче против «Динамо». Да и вообще «быки» знатно попутешествовали, ведь оба матча гостевые.

Ещё и оренбуржская жара подкосила «быков», условия футбольные, но явная усталость ощущалась в действиях футболистов Ивича. Правда, начали он довольно бодро. Олакунле Олусегун выдумал отличный пас на угол вратарской, как бы спрятав его от обороны. Из глубины на передачу вырвался Никита Кривцов, оказался напротив голкипера, но пробить того не сумел. Сысуев ногой удар парировал, переведя мяч на угловой.

«Оренбург» вкатывался в матч дольше, но затем забегал интенсивнее. Сначала Марин и Оганесян примерно повторили комбинацию Олусегун – Кривцов. На угол вратарской выскочил Степан, вот только потерял равновесие в борьбе с защитником и пробил неудачно – Сафонов справился легко. Марин следом ещё один шанс придумал для Оганесяна. Джимми поймал кросс Башича и организовал отличную скидку на дальний угол вратарской. Оганесян в касание пытался проткнуть в створ, но банально не попал.

«Краснодар» создавал что-то в основном усилиями Олусегуна. Олакунле после неудачной подачи от угла поля мяч подобрал, на скорости ушёл от одного защитника, на замахе убрал второго и смачно пробил метров с 20. А Сысуев в кошачьем броске парировал мяч у штанги. Уже во втором тайме кипер «Оренбурга» неудачно сыграет после дальнего удара Сперцяна. Рикошет о газон дезориентировал Николая и только то, что мяч по случайности врезался ему в колено, спасло «Оренбург» от гола.

Однако оказалось, что Сперцян только пристреливался. Прошла уже середина второго тайма, когда Батчи обостряющей передачей отправил мяч к углу вратарской площади. На ударную позицию с Капленко на плечах ворвался Эдуард, далее пробивший точно в угол. В самой концовке Флорентин мог ответить красивейшим голом, «ножницами» пробив после флангового кросса, но послал форвард мяч над перекладиной.

Гол Эдуарда Сперцяна не остался единственным. На 90-й минуте Эдуард оформил дубль, ещё реализовав пенальти, назначенный за фол Гойковича на Кордобе – 0:2. «Краснодар» добыл важнейшую победу в Оренбурге, а с ней и единоличное лидерство в РПЛ. В этом туре южан уже не догнать.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург
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