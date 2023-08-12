Наумов: «Лантратов — герой матча»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре голкипера «железнодорожников» Ильи Лантратова в матче с «Крыльями Советов». Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1. Лантратов был признан лучшим игроком поединка.

«Лантратов — герой матча. Он сегодня здорово выручил. Если бы не он, «Локомотив» бы два года получил», — заявил функционер изданию «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Лантратов провел пять матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил девять голов.

В пятом туре Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Краснодаром». Игра пройдет 19 августа. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.