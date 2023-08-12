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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов считает, что у «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы

12 Августа 2023 • 19:16 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Российский функционер Николай Наумов поделился комментарием об игре «Локомотива» в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Игра команды — удручающее впечатление. Привыкли играть на Дзюбу, который сбросит и начнется атака. Видимо, в «Локомотиве» появилась какая-то зависимость от Дзюбы. Без него, к сожалению, в атаке не получается», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Напомним, Дзюба пропустил встречу с «Крыльями Советов» из-за травмы. В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил один мяч в четырех играх во всех турнирах.

За четыре тура чемпионата России «Локомотив» пополнил свою копилку на пять очков. На данный момент «железнодорожники» располагаются на шестом месте.

19 августа столичный клуб ждет выездной поединок с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Артём Дзюба
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