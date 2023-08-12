Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова Артёма Дзюбы после матча «Локомотив» - «Крылья Советов».
«Честно говоря, не могу ничего сказать. Это надо у него спрашивать, меня же там не было. Может, настроение было не очень. Это надо у него спрашивать, я же не могу за него отвечать. По футбольным моментам я еще могу что-то сказать, а по личным - нет», — сказал Масалитин.
Матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Крылья Советов» завершился со счетом 1:1. Дзюба участие в игре не принимал. Форвард продолжает восстанавливаться после повреждения.
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