Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова Артёма Дзюбы после матча «Локомотив» - «Крылья Советов».

«Честно говоря, не могу ничего сказать. Это надо у него спрашивать, меня же там не было. Может, настроение было не очень. Это надо у него спрашивать, я же не могу за него отвечать. По футбольным моментам я еще могу что-то сказать, а по личным - нет», — сказал Масалитин.

Матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Крылья Советов» завершился со счетом 1:1. Дзюба участие в игре не принимал. Форвард продолжает восстанавливаться после повреждения.

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