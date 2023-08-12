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«Краснодар» всё же забил «Оренбургу» по правилам, отличился Сперцян

12 Августа 2023 • 19:03 Комментировать
Оренбург
0:1
Краснодар
1 3.05 X 3.90 2 2.17
2-й тайм

«Оренбург» с «Краснодаром» играют в четвёртом туре Премьер-лиги. Первая половина завершилась с нулями на табло, при этом гол Джона Кордобы решили не засчитывать. Но вот с голевым ударом Эдуарда Сперцяна полный порядок. Батчи выдал проникающий пас ему на ход, и тот с правого края штрафной под опекой защитника смог пробить точно в дальнюю часть ворот. Голкипер здесь не смог выручить.

Счет становится 1:0, «быки» с 12 очками выходят на чистое первое место, а соперник делит вторую строчку с конца, набрав только один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Эдуард Сперцян
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