«Краснодар» всё же забил «Оренбургу» по правилам, отличился Сперцян

«Оренбург» с «Краснодаром» играют в четвёртом туре Премьер-лиги. Первая половина завершилась с нулями на табло, при этом гол Джона Кордобы решили не засчитывать. Но вот с голевым ударом Эдуарда Сперцяна полный порядок. Батчи выдал проникающий пас ему на ход, и тот с правого края штрафной под опекой защитника смог пробить точно в дальнюю часть ворот. Голкипер здесь не смог выручить.

Счет становится 1:0, «быки» с 12 очками выходят на чистое первое место, а соперник делит вторую строчку с конца, набрав только один балл.

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