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​В «Локомотиве» отреагировали на угрозы журналисту от Дзюбы

12 Августа 2023 • 18:54 Комментировать
Локомотив Москва
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Артём Дзюба грубо ответил журналисту, когда ему не понравился вопрос. Футболист «Локомотива» даже позволил себе использовать угрозы. Комментарий по поводу инцидента дал Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров.

Нагорных отметил, что Дзюба не входил в заявку на матч [из-за травмы] и не должен был проходить через микст-зону с журналистами, как указано в регламенте.

«Подобный стиль общения мы не приветствуем, но считаем, что и представители СМИ должны вести себя корректно, если игрок, тем более не заявленный на матч, не хочет отвечать на вопросы, это желание тоже нужно уважать», - сказал Нагорных, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По словам Нагорных, попытки журналистов взять интервью у футболиста в неположенном месте являются проблемой. Представитель «Локомотива» отметил, что в такой ситуации Дзюба является частным лицом.

Нагорных добавил, что обсудит эту ситуацию с Дзюбой. Но, но его словам, здесь не идёт речь о преступлении в виде препятствования деятельности журналиста.

Злой Дзюба угрожал журналисту после матча «Локомотива»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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