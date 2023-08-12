​В «Локомотиве» отреагировали на угрозы журналисту от Дзюбы

Артём Дзюба грубо ответил журналисту, когда ему не понравился вопрос. Футболист «Локомотива» даже позволил себе использовать угрозы. Комментарий по поводу инцидента дал Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров.

Нагорных отметил, что Дзюба не входил в заявку на матч [из-за травмы] и не должен был проходить через микст-зону с журналистами, как указано в регламенте.

«Подобный стиль общения мы не приветствуем, но считаем, что и представители СМИ должны вести себя корректно, если игрок, тем более не заявленный на матч, не хочет отвечать на вопросы, это желание тоже нужно уважать», - сказал Нагорных, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По словам Нагорных, попытки журналистов взять интервью у футболиста в неположенном месте являются проблемой. Представитель «Локомотива» отметил, что в такой ситуации Дзюба является частным лицом.

Нагорных добавил, что обсудит эту ситуацию с Дзюбой. Но, но его словам, здесь не идёт речь о преступлении в виде препятствования деятельности журналиста.

Злой Дзюба угрожал журналисту после матча «Локомотива»