Карпин выбрал состав «Ростова» на игру с «Рубином»

В заключительном субботнем матче четвёртого тура Премьер-лиги России сыграют «Ростов» и «Рубин». Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

Матч между «Ростовом» и «Рубином» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

После трёх туров чемпионата России «Ростов» имеет четыре зачётных балла в своём активе.