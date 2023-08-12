Смородская — об игре «Локомотива»: «К Галактионову есть вопросы»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «железнодорожников» после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

«В начале нового сезона «Локомотив» смотрится безыдейно, к Галактионову есть вопросы. Команда плохо готова», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По мнению функционера, «Локомотив» успешно провел весеннюю часть прошлого сезона благодаря отличной игре голкипера Ильи Лантратова.

Стоит отметить, что Лантратов был признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов».

В четырех стартовых турах коллектив Галактионова набрал пять очков и пока занимает шестое место в чемпионате России.