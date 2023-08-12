«Локомотив» провёл неожиданно слабый домашний матч против «Крыльев Советов». «Железнодорожники» всего дважды пробили по чужим воротам при двух десятках попыток у противника. Илья Лантратов справился с 11-метровым от Бенхамина Гарре, которому не удалась «паненка». Развязка случилась в концовке, Николай Рассказов всё же дожал столичную команду, но та успела отыграться перед финальным свистком, Констанин Марадишвили метко и своевременно пробил - 1:1.

Как это было, смотрите в видеообзоре.