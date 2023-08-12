​Изидор заявил, что обсудит с «Локомотивом» своё будущее

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор дал комментарий по поводу своего будущего.

«Сейчас у меня очень важный возраст. Я чувствую, нахожусь в хорошей ситуации для прогресса. Скоро обсудим моё будущее с командой, возможно, на следующей неделе», - сказал Изидор, чьи слова приводит ТАСС.

Изидор отметил, что если он останется в «Локомотиве», то это будет хороший вариант для него.

Вильсон Изидор оказался в «Локомотиве» в январе 2022 года. С тех пор нападающий провёл за московскую команду 42 матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и 7 результативных передач на партнёров.

Напомним, что в субботу «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов» - ничья 1:1.