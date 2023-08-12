Защитник «Локомотива» Лукас Фассон после ничьей с «Крыльями Советов» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его команда будет до конца биться за золотые медали.

- Каких эмоций больше: положительных, из-за того, что команде удалось уйти от поражения, или есть сожаление, что потеряли очки?

- Сожалею, что не удалось взять дома три очка. Но в то же время, надо ценить эту ничью, потому что мы могли и потерпеть поражение в этой игре.

- Вас удивляет нынешняя турнирная таблица, на первой строчке которой находится «Урал», а «Крылья Советов», которые в прошлом году боролись за выживание, идут на промежуточном четвертом месте?

- Футбол - он такой. Сейчас ты в порядке, а завтра где-то внизу таблицы. Поэтому чемпионат сейчас интересный.

- «Зенит» после ухода своей главной звезды Малкома теряет очки. Как оцениваете шансы своей команды на золотые медали, учитывая такие проблемы у главного претендента на титул?

- Конечно, шансы всегда есть. Мы намерены биться за титул до конца.

- «Урал» обычно не забирается высоко в таблице, а сейчас он лидирует. Стоит ли серьезно относиться к этому клубу, учитывая, что «Локомотив» в Кубке России обыграл эту команду?

- В футболе трудно что-то предсказать, потому что каждый может выиграть у каждого.

- У многих клубов РПЛ, в том числе и лидеров, таких, как «Спартак», «Динамо», «Локомотив», большие проблемы в обороне. С чем это связано?

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- Могу сказать только за свою команду. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно надежнее играть в обороне, чтобы у нас была уверенность.

- Как оцените старт сезона лично для себя и для «Локомотива»?

- Нам есть над чем работать. И мне, и команде. Нам надо как можно больше матчей выигрывать, как бы это ни звучало. Что-то мы уже выиграли, но нужно больше. Так что будем расти.

- Насколько команде не хватало на поле травмированного Дзюбы? Без него «Локомотив» нанес всего два удара по воротам самарцев, один из которых стал голевым.

- Без него, конечно, испытываем определенные трудности, потому что он очень сильно помогает команде, но и те нападающие, которые вышли сегодня на его позицию, считаю, неплохо сыграли.

- Как на команду влияют слухи, что могут уйти Пиняев, Тикнизян, Изидор?

- Мы должны быть сконцентрированы на своей работе. Если кто-то уйдет, и это будет хорошо для футболиста и клуба, то почему бы и нет?

Елена Григорьевская