Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фассон: «Без Дзюбы испытываем определенные трудности» эксклюзив

12 Августа 2023 • 18:23 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон после ничьей с «Крыльями Советов» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его команда будет до конца биться за золотые медали.

- Каких эмоций больше: положительных, из-за того, что команде удалось уйти от поражения, или есть сожаление, что потеряли очки?

- Сожалею, что не удалось взять дома три очка. Но в то же время, надо ценить эту ничью, потому что мы могли и потерпеть поражение в этой игре.

- Вас удивляет нынешняя турнирная таблица, на первой строчке которой находится «Урал», а «Крылья Советов», которые в прошлом году боролись за выживание, идут на промежуточном четвертом месте?

- Футбол - он такой. Сейчас ты в порядке, а завтра где-то внизу таблицы. Поэтому чемпионат сейчас интересный.

- «Зенит» после ухода своей главной звезды Малкома теряет очки. Как оцениваете шансы своей команды на золотые медали, учитывая такие проблемы у главного претендента на титул?

- Конечно, шансы всегда есть. Мы намерены биться за титул до конца.

- «Урал» обычно не забирается высоко в таблице, а сейчас он лидирует. Стоит ли серьезно относиться к этому клубу, учитывая, что «Локомотив» в Кубке России обыграл эту команду?

- В футболе трудно что-то предсказать, потому что каждый может выиграть у каждого.

- У многих клубов РПЛ, в том числе и лидеров, таких, как «Спартак», «Динамо», «Локомотив», большие проблемы в обороне. С чем это связано?

Реклама


- Могу сказать только за свою команду. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно надежнее играть в обороне, чтобы у нас была уверенность.

- Как оцените старт сезона лично для себя и для «Локомотива»?

- Нам есть над чем работать. И мне, и команде. Нам надо как можно больше матчей выигрывать, как бы это ни звучало. Что-то мы уже выиграли, но нужно больше. Так что будем расти.

- Насколько команде не хватало на поле травмированного Дзюбы? Без него «Локомотив» нанес всего два удара по воротам самарцев, один из которых стал голевым.

- Без него, конечно, испытываем определенные трудности, потому что он очень сильно помогает команде, но и те нападающие, которые вышли сегодня на его позицию, считаю, неплохо сыграли.

- Как на команду влияют слухи, что могут уйти Пиняев, Тикнизян, Изидор?

- Мы должны быть сконцентрированы на своей работе. Если кто-то уйдет, и это будет хорошо для футболиста и клуба, то почему бы и нет?

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Лукас Фассон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
1
1.96 3.70 4.00
Видео
96 мин
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
0
1
2.80 3.70 2.48
Видео
12.08.23 в 20:00
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.01 3.50 4.00
Видео
13.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
1.56 4.30 6.40
Видео
13.08.23 в 17:30
Зенит Зенит
Факел Факел
1.35 5.00 11.00
Видео
13.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.61 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
19:16 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает, что у «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» всё же забил «Оренбургу» по правилам, отличился Сперцян
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» не смогла остановить набирающие ход «Химки»
18:54 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» отреагировали на угрозы журналисту от Дзюбы
18:46 · Россия. Премьер-лига
Карпин выбрал состав «Ростова» на игру с «Рубином»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская — об игре «Локомотива»: «К Галактионову есть вопросы»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» едва не обыграли «Локомотив» - видео видео
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Изидор заявил, что обсудит с «Локомотивом» своё будущее
18:11 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Локомотива» Марадишвили не считает себя героем матча с «Крыльями Советов»
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с минимальным перевесом одолел «Ленинградец»
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тренер «Химок» Талалаев получил красную карточку в игре с «Родиной»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — о матче с «Локомотивом»: «Ничья — несправедливый результат»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Ничья — закономерный результат в матче «Локомотив» - «Крылья Советов»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Есть глубочайший осадок по качеству игры»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Есть ощущение, что этот матч с прошлого сезона»
Все новости
Рекомендуем