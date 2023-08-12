Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между дончанами и «Рубином».

- Ждёте, что «Ростов» прервёт безвыигрышную серию?

- Конечно, жду! Но наверняка это будет сделать очень сложно.

- Даже несмотря на то, что казанцы совсем недавно вернулись в РПЛ?

- Да, но судя по играм, команда неуступчивая. Есть ничейные матчи, в которых они могли и вырвать победу. Команды уже встречались в Кубке России, но этот матч непоказательный из-за того, что в основном играла молодёжь. Лёгкой прогулки не жду.

- Вам не кажется, что ростовчане из-за турбулентного старта немного просели психологически?

- Думаю, что в этом плане ничего не поменялось. В «Ростове» играют мотивированные ребята, играют от души, но как умеют. Им тяжело сейчас выпрыгнуть из штанов, потому что уровень соперников в среднем поднялся. Сейчас намного тяжелее, чем раньше.

Матч 4-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» - «Рубин» состоится сегодня, 12 августа. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию поединка в текстовом формате.