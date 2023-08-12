​Дзюбе может грозить до шести лет тюрьмы

Артёму Дзюбе не понравился вопрос, который ему задал журналист после матча «Локомотив» - «Крылья Советов». Опытный футболист грубо ответил представителю СМИ, в том числе с использованием угроз.

Телеграм-канал «Первый спорт» обращает внимание на статью 144 УК РФ, в которой речь идёт о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В третьей части этой статьи говорится о том, что при угрозе насилия речь может идти даже о лишении свободы на срок до шести лет.

Напомним, что «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли выявить сильнейшего в матче четвёртого тура Премьер-лиги – ничья 1:1.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.