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​Дзюбе может грозить до шести лет тюрьмы

12 Августа 2023 • 18:15 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Артёму Дзюбе не понравился вопрос, который ему задал журналист после матча «Локомотив» - «Крылья Советов». Опытный футболист грубо ответил представителю СМИ, в том числе с использованием угроз.

Телеграм-канал «Первый спорт» обращает внимание на статью 144 УК РФ, в которой речь идёт о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В третьей части этой статьи говорится о том, что при угрозе насилия речь может идти даже о лишении свободы на срок до шести лет.

Напомним, что «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли выявить сильнейшего в матче четвёртого тура Премьер-лиги – ничья 1:1.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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TEREX
12 Августа 2023 в 18:27
оооооооо панислося..)) давайти раздувайти тему пашыршы..)) здюбу на кол...)) здюбу на шконку..)) уряяяяя
CELTIC FROST
12 Августа 2023 в 18:20
материал ради заголовка...
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